Полиция ищет водителя "Тойоты", стрелявшего на юге Москвы

Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.

Мужчина подъехал к припаркованному "Мерседесу", вытащил из салона водителя и выстрелил в него.

Пострадавший с тяжелым ранением доставлен в больницу. Стрелок пока не задержан, сообщает "Вести. Дежурная часть".