Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
2 ноября 201919:23

Маас назвал объединение Германии подарком Европы

EPA

После разрушительной войны, когда немцы принесли на континент невероятные страдания, Европа подарила Германии возможность объединения, считает глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Об этом он пишет в статье, опубликованной на сайте ведомства.

Немцы благодарны вышедшим на улицу жителям ГДР – они выступили за свободу и демократию, венграм, вышедшим на улицы в Тимишоаре во время Румынской революции. Маас подчеркнул, что политика гласности и перестройка Горбачева проложили дорогу к объединению.

9 ноября 2019 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены.

Сейчас

19:41

Расстрел на западе Москвы: убиты двое

19:15

Задержан стрелок, выпустивший несколько пуль в оппонента у московского ТЦ

18:43

Полиция ищет водителя "Тойоты", стрелявшего на юге Москвы

17:56

Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

17:10

Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

16:02

Сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

15:36

Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Расстрел на западе Москвы: убиты двое

Расстрел на западе Москвы: убиты двое

21 минута назад
Из-за "Амели" во Франции объявлен предпоследний уровень опасности

Из-за "Амели" во Франции объявлен предпоследний уровень опасности

18 минут назад
500 страниц и $12 миллиардов: "Нафтогаз" подал иск к "Газпрому"

500 страниц и $12 миллиардов: "Нафтогаз" подал иск к "Газпрому"

36 минут назад

Трансляции

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 3 ноября

12:00

Деловой инвестиционный саммит АСЕАН - 2019
20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Маас назвал объединение Германии подарком Европы

Маас назвал объединение Германии подарком Европы

55 минут назад
Ракеты против российских АЭС: украинского эксперта высмеяли в соцсетях

Ракеты против российских АЭС: украинского эксперта высмеяли в соцсетях

4 минуты назад
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

4 часа назад
Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

2 часа назад
Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть

Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть

2 часа назад
Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

2 часа назад
Медведев прибыл в Таиланд

Медведев прибыл в Таиланд

1 час назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

01.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
КХЛ. "Адмирал" прервал победную серию "Спартака"

КХЛ. "Адмирал" прервал победную серию "Спартака"

47 минут назад
Задержан стрелок, выпустивший несколько пуль в оппонента у московского ТЦ

Задержан стрелок, выпустивший несколько пуль в оппонента у московского ТЦ

52 минуты назад
Ворвались в дом: трое подростков убили мужчину и изнасиловали женщину

Ворвались в дом: трое подростков убили мужчину и изнасиловали женщину

1 час назад
Российский пловец Морозов взял золото на этапе Кубка мира в Казани

Российский пловец Морозов взял золото на этапе Кубка мира в Казани

1 час назад
Террористов отправят на родину: Турция не собирается быть "отелем для ИГ"

Террористов отправят на родину: Турция не собирается быть "отелем для ИГ"

1 час назад
"Тамбов" обыграл "Сочи" благодаря голу Мелкадзе

"Тамбов" обыграл "Сочи" благодаря голу Мелкадзе

1 час назад
Шайба Дацюка помогла "Автомобилисту" победить "Трактор"

Шайба Дацюка помогла "Автомобилисту" победить "Трактор"

2 часа назад
Чего лучше не говорить по телефону: советы экспертов

Чего лучше не говорить по телефону: советы экспертов

2 часа назад
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

2 часа назад
Фигурист Самарин стал вторым на Гран-при Франции

Фигурист Самарин стал вторым на Гран-при Франции

2 часа назад
Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

2 часа назад
В "нехорошей квартире" в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

В "нехорошей квартире" в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

3 часа назад
Зеленского позвали на "Год без Кати"

Зеленского позвали на "Год без Кати"

3 часа назад
Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами

Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами

3 часа назад
Перезахоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Киев

Перезахоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Киев

3 часа назад
Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

3 часа назад
От 100 тысяч в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России

От 100 тысяч в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России

3 часа назад
ЦСКА забросил "Барысу" три безответные шайбы

ЦСКА забросил "Барысу" три безответные шайбы

3 часа назад
Чемпионат Европы. Российские шахматисты повторили успех женской сборной

Чемпионат Европы. Российские шахматисты повторили успех женской сборной

3 часа назад
В Донбассе сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

В Донбассе сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

4 часа назад
Полицейский застрелил женщину с ножницами, набросившуюся на него в отеле. Видео

Полицейский застрелил женщину с ножницами, набросившуюся на него в отеле. Видео

4 часа назад
Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

4 часа назад
Долевое строительство в России могут распространить на частное жилье

Долевое строительство в России могут распространить на частное жилье

4 часа назад
Куда идет Куба: эксклюзивное интервью Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

Куда идет Куба: эксклюзивное интервью Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

5 часов назад
Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

5 часов назад
ШОС выступила за мировую экономику "открытого типа" и инклюзивную торговую систему

ШОС выступила за мировую экономику "открытого типа" и инклюзивную торговую систему

5 часов назад
Родительский комитет: круто ты попал

Родительский комитет: круто ты попал

6 часов назад
СК обнародовал кадры с борта танкера, взорвавшегося на рейде Находки

СК обнародовал кадры с борта танкера, взорвавшегося на рейде Находки

6 часов назад
Асмус отказалась от компенсации за свое фото на надгробии

Асмус отказалась от компенсации за свое фото на надгробии

6 часов назад
Малайзия пригрозила закупками российских самолетов вместо европейских

Малайзия пригрозила закупками российских самолетов вместо европейских

6 часов назад
Пожиратели нефти: уникальная разработка российских ученых

Пожиратели нефти: уникальная разработка российских ученых

6 часов назад
Арестован охранник детсада, где во время тихого часа был убит 6-летний мальчик

Арестован охранник детсада, где во время тихого часа был убит 6-летний мальчик

7 часов назад
В Москву идет аномальное субтропическое тепло

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

7 часов назад
Стало известно, как очищается мозг во время сна

Стало известно, как очищается мозг во время сна

9 часов назад
Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

10 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

14 часов назад
1 410
Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

01.11.2019 19:32
О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

01.11.2019 19:21

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку