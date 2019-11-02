Маас назвал объединение Германии подарком Европы

После разрушительной войны, когда немцы принесли на континент невероятные страдания, Европа подарила Германии возможность объединения, считает глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Об этом он пишет в статье, опубликованной на сайте ведомства.

Немцы благодарны вышедшим на улицу жителям ГДР – они выступили за свободу и демократию, венграм, вышедшим на улицы в Тимишоаре во время Румынской революции. Маас подчеркнул, что политика гласности и перестройка Горбачева проложили дорогу к объединению.

9 ноября 2019 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены.