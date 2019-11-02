Задержан стрелок, выпустивший несколько пуль в оппонента у московского ТЦ

Конфликт между двумя мужчинами около ТЦ "Кантемировский" в Москве закончился стрельбой, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел около пяти вечера. Оппоненты выясняли отношения, в ходе спора один из них вытащил предположительно травматический пистолет и несколько раз выстрелил.

Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок – в полицию, передает ТАСС.