Ракеты против российских АЭС: украинского эксперта высмеяли в соцсетях

Украинского "политического и экономического эксперта" Тараса Загороднего, который призвал создавать ракеты средней дальности для ударов по российским атомным станциям, высмеяли в соцсетях.

Предложение Загороднего пользователи сочли слишком амбициозным и глупым. Так, один из них отметил, что люди, проживающие в стеклянных домах, не должны бросать камни в других, а второй предложил назвать эту идею "Камни с неба".

Автор еще одного комментария припомнил, что еще во времена Майдана "подобный эксперт" обещал собрать атомную бомбу в сарае за пару месяцев, а другой пользователь предположил, что люди, выдвигающие такие предложения, либо никогда не служили в армии, либо они просто "больные", пишет РИА Новости.