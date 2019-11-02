На кладбище под Курском школьницы ногами сломали надгробия

В городе Щигры Курской области задержаны две школьницы, которых подозревают в вандализме. 2 ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором девочки ногами ломают надгробия на местном кладбище.

Девочек быстро "вычислили" и вместе с родителями доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего на кладбище.

Сколько надгробий повредили школьницы, не сообщается. Сотрудники полиции обещали, что тщательно осмотрят место происшествия в воскресенье, 3 ноября. Они же установят сумму нанесенного ущерба. Школьниц поставят на профилактический учет, пишет ТАСС.