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2 ноября 201920:44

Нож у горла: нападение во французском комиссариате

EPA

Во французском Реюньоне (остров в Индийском океане, заморский регион Франции) мужчина напал с ножом на девушку в комиссариате. Полиция быстро задержала правонарушителя.

Сообщается, что две девушки днем зашли в учреждение, чтобы написать заявление. Следом за ними вошел мужчина. Он набросился на одну из посетительниц, прижал ее к стене и держал нож у горла, пока на помощь пострадавшей не подоспели сотрудники полиции.

Задержанного отправили на психиатрическую экспертизу. Начато расследование, передает ТАСС.

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