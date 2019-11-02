Нож у горла: нападение во французском комиссариате

Во французском Реюньоне (остров в Индийском океане, заморский регион Франции) мужчина напал с ножом на девушку в комиссариате. Полиция быстро задержала правонарушителя.

Сообщается, что две девушки днем зашли в учреждение, чтобы написать заявление. Следом за ними вошел мужчина. Он набросился на одну из посетительниц, прижал ее к стене и держал нож у горла, пока на помощь пострадавшей не подоспели сотрудники полиции.

Задержанного отправили на психиатрическую экспертизу. Начато расследование, передает ТАСС.