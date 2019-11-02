Тренер "Трактора" Скудра отправлен в отставку

В Континентальной хоккейной лиге очередная тренерская отставка. Своего поста лишился главный тренер челябинского "Трактора" Петерис Скудра.

Причиной увольнения латвийского специалиста стало неудачное выступление "Трактора" в нынешнем сезоне. После домашнего поражения от "Автомобилиста" с счетом 3:5. Президент клуба Алексей Текслер распорядился отправить Скудру в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Новым тренером уральцев станет Владимир Юрзнов-младший, который в ближайшее время прибудет в Челябинск.

Петерис Скудра тренировал "Трактор" с апреля 2019 года. В нынешнем сезоне "Трактор" выиграл 10 встреч, проиграл 17 и занимает 11 место в Восточной конференции.