В Москве вместе с братом расстрелян начальник Центра "Э" Ингушетии

На западе Москвы вместе с братом расстрелян начальник ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев.

Объявлен план "Перехват", разыскивается преступник на BMW, передает "Интерфакс". ТАСС, в свою очередь, сообщает, что также был введен план "Вулкан", а правоохранители ищут Volkswagen Polo.

Двойное убийство произошло на улице Академика Анохина. На место ЧП выехали начальники ГУ МВД по Москве и ГУПЭ МВД РФ Олег Баранов и Олег Ильиных.

Случившееся попало на видео. У следствия есть запись, на которой видно, как убийца в красной куртке с черными полосками произвел в жертв несколько выстрелов (в том числе, контрольные в голову) и убежал. Обнаружены девятимиллиметровые гильзы, пистолет не найден. Предположительно, это был ПМ.

Известно, что Ибрагим Эльджаркиев приехал в столицу по личным делам. Его брат тоже работал в полиции. Убийство считается заказным.

В январе 2019-го на него уже покушались – обстреляли машину из автоматов. Были ранены трое правоохранителей (один в итоге скончался), начальник Центра тогда "Э" не пострадал.