Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Артист Григорий Лепс сожалеет, что является персоной нон грата в Латвии. Но он готов в любой момент приехать и ответить на вопросы властей.

Глава внешнеполитического латвийского ведомства Эдгар Ринкевич в пятницу запретил Лепсу въезд в Латвию, основываясь на оценке служб безопасности.

Сам певец заявил, что недвижимости в стране не имеет, приезжал только с концертами. И очень жаль, что теперь его поклонники не услышат новых песен. Дело даже не в деньгах. Лепс подчеркнул, что готов сесть в тюрьму, если он в чем-то виноват, но сначала пусть его вину докажут. А так получается, что политики не могут договориться, а страдают спортсмены и музыканты, передает РИА Новости.

В 2013 году Лепс попал в санкционные списки США за связь преступной группировкой "Братский круг" (Brother's Circle). Певец уверяет, что узнал о существовании такой организации из СМИ.