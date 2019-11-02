Следком подтвердил убийство главы ингушского Центра "Э" в Москве

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о том, что в Москве 2 ноября был убит начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. По факту убийства возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Как заявил источник в правоохранительных органах, убийство Эльджаркиева является заказным и связано с его служебной деятельностью. Это приоритетная версия следствия, хотя рассматриваются и другие мотивы. По словам источника, у начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики, и ему не раз угрожали. В столицу Эльджаркиев приехал по личным делам.

Вместе с высокопоставленным сотрудником полиции был застрелен его брат. Они погибли вечером в субботу на улице Академика Анохина. Преступник скрылся на иномарке. Введены планы "Перехват" и Вулкан".

Источник в правоохранительных органах сообщил также, что убийца выстрелил не менее девяти раз. Оружие у него было, скорее всего, импортного производства, так как в обоймах большинства отечественных пистолетов всего восемь патронов. "В данном же случае стрелявший явно не беспокоился, что патроны кончатся", — приводит его слова ТАСС.

В январе этого года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на машине возвращался из Чечни в Ингушетию, его автомобиль обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавших в машине вместе с Эльджаркиевым, он сам не пострадал.

Между тем, как сообщает "Пятый канал", очевидицей стрельбы на западе Москвы стала консьержка из соседнего дома. Она рассказала, что сначала приняла выстрелы за звуки петарды, но уже позже, увидев бегущих людей, поняла, что у одного из подъездов было совершено преступление. Гулявшие в это время неподалеку родители с детьми спешно забирали своих малышей с детской площадки.