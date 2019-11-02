В Белоруссии тринадцать подростков отравились хлором

В белорусском городе Барановичи тринадцать подростков госпитализировали в связи с отравлением хлором.

Сигнал в МЧС Белоруссии поступил от медиков. Выяснилось, что в зал бассейна детско-юношеской школы олимпийского резерва попали пары хлора: в тамбуре запасного выхода из бассейна стояло ведро, где случайно смешали средство для обработки воды и дезинфицирующее средство. В результате произошла химическая реакция.

Дети в бассейне начали жаловаться на затрудненное дыхание и рези в горле. 13 человек из 15 госпитализировали, их жизнь вне опасности.

Причины инцидента устанавливаются, передает РИА Новости.