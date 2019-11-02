После убийства начальника ингушского Центра "Э" полиция ищет троих мужчин

После убийства начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которые погибли в субботу, 2 ноября на западе Москвы, полиция разыскивает троих мужчин. У правоохранительных органов есть словесный портрет киллера, передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в столичных силовых структурах.

Сейчас полицейские изучают записи с видеокамер, установленных у дома, где было совершено преступление.

Кроме того, сообщается, что киллер использовал пистолет "Глок" австрийского производства. К такому выводу правоохранители пришли, изучив гильзы и пули, оставшиеся на месте преступления. Сам пистолет пока не нашли.

Между тем стражи правопорядка обнаружили автомобиль убийцы — это BMW, который преступник бросил около метро "Университет". Сейчас с ним работают следователи и криминалисты. Киллер и его сообщники скрылись. В полиции не исключают, что они пересели в другую машину.

Руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата расстреляли вечером в субботу, 2 ноября, на улице Академика Анохина на западе Москвы. Убийца выстрелил в них около десяти раз и скрылся. Введены планы "Перехват" и Вулкан". По факту этого преступления возбуждено уголовное дело.

Младший брат Ибрагима Ахмед Эльжеркиев не был полицейским, он работал врачом в одной из столичных больниц, добавляет "Интерфакс".