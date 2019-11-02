Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в финал турнира в Париже

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в финал парного разряда проходящего в Париже турнира с призовым фондом в более 5 миллионов евро. Российский дуэт встретится с французской парой Николя Маю и Пьером-Югом Эрбером.

В полуфинале Карен и Андрей одержали нелегкую победу над интернациональным тандемом – Иван Додик (Хорватия) / Филип Полашек (Словакия). Выиграв первую партию на тай-брейке 7:6 (9:7), россияне вчистую проиграли второй сет 0:6. В третьей партии снова сильнее оказались Карен и Андрей 11:9.

В другом полуфинале хозяева корта Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер выиграли у немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса — 7:6 (7:1), 6:0. Решающий матч пройдет в воскресенье.