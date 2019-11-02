"Перехват" результатов не дал: подозреваемые в убийстве ингушского полицейского уехали из Москвы

Мужчинам, которых подозревают в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, удалось уехать из Москвы. Оперативные мероприятия по горячим следам результатов не дали, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативной группе по расследованию убийства.

По его словам, в поисках преступников задействованы полицейские из соседних областей.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают троих мужчин, у них есть словесный портрет киллера. Кроме того, полицейские нашли автомобиль BMW, который преступник бросил около метро "Университет". По всей видимости, они пересели в другую машину.

Руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата расстреляли вечером 2 ноября на улице Академика Анохина на западе российской столицы. По этому факту возбуждено уголовное дело.