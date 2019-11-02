Алена Косторная победила на Гран-при Франции

В Париже проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях женщин победу одержала россиянка Алена Косторная. На втором месте олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Выигравшая накануне короткую программу Косторная победила и в произвольной. Алнеа набрала в сумме двух видов 236,00 балла. На втором месте другая представительница нашей страны Алина Загитова. Олимпийская чемпионка набрала 216,06 балла.

Все три этапа Гран-при выиграли россиянки. На первом этапе победила Анна Щербакова. Второй этап завершился победой Александры Трусовой.