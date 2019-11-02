"Питтсбург" без Малкина проиграл "Эдмонтону"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем "Питтсбург Пингвинз" – "Эдмонтон Ойлерз". Гости сумели добиться победы в дополнительное время со счетом 2:1.

Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин уже покинул список травмированных, однако в игре с "нефтяниками" на льду не появился. Гости долго вели в счете после гола Колби Кейва, но в третьем периоде "Питтсбург" отыгрался в меньшинстве. Шайбу на свой счет записал Брайан Дюмулен. Основное время завершилось вничью 1:1.

Дополнительный период продлился две с половиной минуты, пока немецкий легионер "Ойлерз" Леон Драйзайтль не поразил ворота "Питтсбурга". "Эдмонтон" победил 2:1.