Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 ноября 201923:18

Британскому музыканту вернули забытую им в поезде драгоценную скрипку

(фото Hakan Svensson/Wikimedia commons).

Музыканту Стивену Моррису вернули оставленную им в лондонской электричке антикварную скрипку стоимостью более 250 тысяч фунтов стерлингов.

Скрипач сел в поезд на вокзале Виктория 22 октября вечером, положив инструмент на багажную полку, а выходя на своей остановке, он забыл взять его с собой. передает ТАСС. Поняв, что инструмент остался в поезде, Стивен Моррис попросил о помощи в поисках скрипки через местные СМИ.

Уникальная скрипка была изготовлен в 1709 году мастером Давидом Текклером. Рассказывая в интервью о драгоценном инструменте, музыкант признался, что крайне расстроен его утратой. По его словам, он лишь временно играл на этом инструменте и хранил его, надеясь передать другим музыкантам.

Сейчас

22:22

"Перехват" результатов не дал: подозреваемые в убийстве ингушского полицейского уехали из Москвы

21:29

После убийства начальника ингушского Центра "Э" полиция ищет троих мужчин

20:50

Следком подтвердил убийство главы ингушского Центра "Э" в Москве

20:30

В Москве вместе с братом расстрелян начальник Центра "Э" Ингушетии

19:41

Расстрел на западе Москвы: убиты двое

19:15

Задержан стрелок, выпустивший несколько пуль в оппонента у московского ТЦ

18:43

Полиция ищет водителя "Тойоты", стрелявшего на юге Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Перехват" результатов не дал: подозреваемые в убийстве ингушского полицейского уехали из Москвы

"Перехват" результатов не дал: подозреваемые в убийстве ингушского полицейского уехали из Москвы

52 минуты назад
Алена Косторная победила на Гран-при Франции

Алена Косторная победила на Гран-при Франции

33 минуты назад
500 страниц и $12 миллиардов: "Нафтогаз" подал иск к "Газпрому"

500 страниц и $12 миллиардов: "Нафтогаз" подал иск к "Газпрому"

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 3 ноября

12:00

Деловой инвестиционный саммит АСЕАН - 2019
20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

4 ноября

12:00

Собрание-митинг ЛДПР
Все трансляции
На кладбище под Курском школьницы ногами сломали надгробия

На кладбище под Курском школьницы ногами сломали надгробия

2 часа назад
Ракеты против российских АЭС: украинского эксперта высмеяли в соцсетях

Ракеты против российских АЭС: украинского эксперта высмеяли в соцсетях

3 часа назад
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

7 часов назад
Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

5 часов назад
Маас назвал объединение Германии подарком Европы

Маас назвал объединение Германии подарком Европы

3 часа назад
Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть

Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть

5 часов назад
Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

5 часов назад
Медведев прибыл в Таиланд

Медведев прибыл в Таиланд

4 часа назад
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

2 часа назад
В Белоруссии тринадцать подростков отравились хлором

В Белоруссии тринадцать подростков отравились хлором

1 час назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

01.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Визит в Москву: грандиозные тожества и удивительная делегация

Визит в Москву: грандиозные тожества и удивительная делегация

42 минуты назад
У Евгения Примакова был необыкновенный дар договариваться

У Евгения Примакова был необыкновенный дар договариваться

59 минут назад
"Вахта памяти": найти тех, кто не вернулся с кровавых полей

"Вахта памяти": найти тех, кто не вернулся с кровавых полей

1 час назад
"Зенит" не смог обыграть ЦСКА на своем поле

"Зенит" не смог обыграть ЦСКА на своем поле

2 часа назад
Нож у горла: нападение во французском комиссариате

Нож у горла: нападение во французском комиссариате

2 часа назад
Из-за "Амели" во Франции объявлен предпоследний уровень опасности

Из-за "Амели" во Франции объявлен предпоследний уровень опасности

3 часа назад
КХЛ. "Адмирал" прервал победную серию "Спартака"

КХЛ. "Адмирал" прервал победную серию "Спартака"

3 часа назад
Задержан стрелок, выпустивший несколько пуль в оппонента у московского ТЦ

Задержан стрелок, выпустивший несколько пуль в оппонента у московского ТЦ

3 часа назад
Ворвались в дом: трое подростков убили мужчину и изнасиловали женщину

Ворвались в дом: трое подростков убили мужчину и изнасиловали женщину

4 часа назад
Российский пловец Морозов взял золото на этапе Кубка мира в Казани

Российский пловец Морозов взял золото на этапе Кубка мира в Казани

4 часа назад
Террористов отправят на родину: Турция не собирается быть "отелем для ИГ"

Террористов отправят на родину: Турция не собирается быть "отелем для ИГ"

4 часа назад
"Тамбов" обыграл "Сочи" благодаря голу Мелкадзе

"Тамбов" обыграл "Сочи" благодаря голу Мелкадзе

4 часа назад
Шайба Дацюка помогла "Автомобилисту" победить "Трактор"

Шайба Дацюка помогла "Автомобилисту" победить "Трактор"

5 часов назад
Чего лучше не говорить по телефону: советы экспертов

Чего лучше не говорить по телефону: советы экспертов

5 часов назад
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

5 часов назад
Фигурист Самарин стал вторым на Гран-при Франции

Фигурист Самарин стал вторым на Гран-при Франции

5 часов назад
Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

6 часов назад
В "нехорошей квартире" в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

В "нехорошей квартире" в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

6 часов назад
Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами

Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами

6 часов назад
Перезахоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Киев

Перезахоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Киев

6 часов назад
Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

6 часов назад
От 100 тысяч в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России

От 100 тысяч в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России

6 часов назад
Чемпионат Европы. Российские шахматисты повторили успех женской сборной

Чемпионат Европы. Российские шахматисты повторили успех женской сборной

6 часов назад
В Донбассе сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

В Донбассе сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

7 часов назад
Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

7 часов назад
Долевое строительство в России могут распространить на частное жилье

Долевое строительство в России могут распространить на частное жилье

8 часов назад
Куда идет Куба: эксклюзивное интервью Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

Куда идет Куба: эксклюзивное интервью Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

8 часов назад
Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

8 часов назад
ШОС выступила за мировую экономику "открытого типа" и инклюзивную торговую систему

ШОС выступила за мировую экономику "открытого типа" и инклюзивную торговую систему

8 часов назад
Родительский комитет: круто ты попал

Родительский комитет: круто ты попал

9 часов назад
СК обнародовал кадры с борта танкера, взорвавшегося на рейде Находки

СК обнародовал кадры с борта танкера, взорвавшегося на рейде Находки

9 часов назад
Пожиратели нефти: уникальная разработка российских ученых

Пожиратели нефти: уникальная разработка российских ученых

9 часов назад
Стало известно, как очищается мозг во время сна

Стало известно, как очищается мозг во время сна

12 часов назад
Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

13 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

17 часов назад
1 630
Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

01.11.2019 19:32
О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

01.11.2019 19:21

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку