Британскому музыканту вернули забытую им в поезде драгоценную скрипку

Музыканту Стивену Моррису вернули оставленную им в лондонской электричке антикварную скрипку стоимостью более 250 тысяч фунтов стерлингов.

Скрипач сел в поезд на вокзале Виктория 22 октября вечером, положив инструмент на багажную полку, а выходя на своей остановке, он забыл взять его с собой. передает ТАСС. Поняв, что инструмент остался в поезде, Стивен Моррис попросил о помощи в поисках скрипки через местные СМИ.

Уникальная скрипка была изготовлен в 1709 году мастером Давидом Текклером. Рассказывая в интервью о драгоценном инструменте, музыкант признался, что крайне расстроен его утратой. По его словам, он лишь временно играл на этом инструменте и хранил его, надеясь передать другим музыкантам.