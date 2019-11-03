Сгоревший танкер "Залив Америка" доставлен в Находку

Танкер "Залив Америка", на котором произошел взрыв, отбуксирован в порт Находка. В результате ЧП погибли три человека — старший помощник и два матроса. Герметичность судна не нарушена, но сильно повреждены внутренние помещения. Пожара не было, потому что танкер шёл пустой. Возбуждено уголовное дело, напоминает телеканал "Россия 24".