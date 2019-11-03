На юге страны бушуют снегопады

Сначала мощный ливень, потом мокрый снег — в Махачкале ликвидируют последствия непогоды. Подтоплены улицы, дворы и дороги — автомобили по крышу ушли под воду. В нескольких районах жители остались без света, сообщает телеканал "Россия 24".

А Ингушетию засыпало снегом. Спасатели объявили экстренное предупреждение — на дорогах гололед. Борются коммунальщики с непогодой и на Ставрополье. Высота сугробов достигла 30 сантиметров.