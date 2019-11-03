Одесские националисты разогнали акцию в защиту памятника маршалу Жукову

В Одессе устроили акцию против сноса барельефа маршалу Георгию Жукову. Его пару дней назад демонтировали радикалы, ссылаясь на старое распоряжение Михаила Саакашвили, хотя тот давно уже не губернатор Одессы. И вот к месту, где был установлен барельеф, одесситы принесли свечи, цветы и зажгли лампады.

Но снова появились националисты, сообщает телеканал "Россия 24". Они собрали цветы и венки и демонстративно сожгли. Полиция и власти трусливо бездействовали. Политическая партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала мэра Одессы, который это допустил, уйти в отставку.