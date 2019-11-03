Эта музыка будет вечной: Борис Джонсон вновь изменил свое мнение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен полностью исключить вариант "жесткого" Brexit без сделки в предвыборном манифесте своей Консервативной партии. Как сообщила Times, в документе не будет лозунга "во что бы то ни стало", с которым Джонсон победил на выборах в июле, и который он почти каждый день повторял, вплоть до провала соглашения. Смягчив риторику, консерваторы рассчитывают выиграть на парламентских выборах. Они назначены на 12 декабря, напоминает телеканал "Россия 24".