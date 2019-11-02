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Расстрелян начальник Центра "Э" Ингушетии 1 час назад

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2 ноября 201923:52 Кирилл Попов

Резонансное убийство в Москве: хроника событий

Резонансное убийство в Москве: хроника событий

В Москве убиты начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Нападение произошло в субботу вечером на улице Академика Анохина. Преступник и его сообщники скрылись.

Убийство во дворе многоквартирного дома на западе Москвы произошло в субботу вечером. В 18:30 местные жители сообщили в полицию о стрельбе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, скорая помощь. Но медики оказались бессильны, двое мужчин получили смертельные огнестрельные ранения.

 

Жертвами стали начальник Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, и его брат Абдулахмет. Их застрелили у входа в подъезд. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как Ибрагим Эльджаркиев, выйдя из припаркованного во дворе автомобиля, достает сигарету. К нему подбегает неизвестный мужчина в красно-чёрной куртке и несколько раз стреляет в упор. На помощь из машины выбегает родственник силовика. Киллер стреляет и в него, затем производит контрольный выстрел в голову и стремительно покидает место преступления.

"Организована работа следственно-оперативной группы, на месте работает начальник ГУ МВД России по г. Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, организована работа оперативного состава, принимается комплекс мер, направленных на раскрытие преступления, задержание лица его совершившего", — доложил Юрий Титров, начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.

В Москве были объявлены планы "Перехват" и "Вулкан". Предположительно киллер скрылся на чёрной иномарке. По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

"По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте. В настоящее время следователи-криминалисты Главного Следственного Управления работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, обрабатываются камеры видеонаблюдения", — сообщила Иванова Юлия, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Известно, что майор полиции Ибрагим Эльджаркиев уже становился объектом покушения. В январе его автомобиль обстреляли неизвестные, тогда начальник Центра противодействия экстремизму Ингушетии не пострадал, но погиб его охранник. По некоторым данным, в Москве Эльджаркиев находился в командировке, и, похоже, убийца знал, где искать жертву. Следствие не исключает, что убийство может быть связано как с профессиональной деятельностью Эльджаркиева, так и с его личными взаимоотношениями. По некоторым данным, вероятные преступники могли покинуть пределы Москвы.

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