Алена Косторная пока не собирается исполнять четверные прыжки

Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей третьего этапа Гран-при по фигурному катанию. Алена опередила свою подругу по сборной России Алину Загитову.

ПО сумме короткой и произвольной программ Алена набрала 236 баллов. При этом она не использовала четверных прыжков. Во время произвольной программы Косторная исполнила два тройных акселя.

"Даже если у меня будут получаться четверные прыжки, то не думаю, что буду вставлять их в программу на данный момент. Надо сначала выучить, потому что на тройной аксель у меня ушло два года. Я пыталась тренировать сальхов, но мне сказали пока подождать", -приводит слова Косторной РИА Новости.

16-летня Косторная впервые выступает во взрослых соревнованиях. И ее первый старт в Гран-при принес Алене победу. Когда я еду на соревнования, то не знаю, что будет дальше. В первый год на взрослом уровне, нужно как можно больше тренироваться. Но если я выигрываю, это двойная радость. Самое главное — правильно настроиться" – сказала победительница Гран-при Франции.