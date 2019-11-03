Фигуристы Мишина и Галлямов стали первыми на французском этапе Гран-при

В Гренобле продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Завершились соревнования спортивных пар. Победу одержал российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После короткой программы Анастасия и Александр занимали второе место. Но блестяще исполненная произвольная программы вывела новичков сборной России в победители. По сумме короткой и произвольной программ Анастасия и Александр получили 207,58 балла.

Другая российская пара – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выигравшая короткую программу, в итоге заняла второе место с суммой 206,56 балла. Третьими стали американцы Хевэн Денни и Брэндон Фрейзер (199,40).