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3 ноября 201900:57

Фигуристы Мишина и Галлямов стали первыми на французском этапе Гран-при

EPA

В Гренобле продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Завершились соревнования спортивных пар. Победу одержал российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После короткой программы Анастасия и Александр занимали второе место. Но блестяще исполненная произвольная программы вывела новичков сборной России в победители. По сумме короткой и произвольной программ Анастасия и Александр получили 207,58 балла.

Другая российская пара – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выигравшая короткую программу, в итоге заняла второе место с суммой 206,56 балла. Третьими стали американцы Хевэн Денни и Брэндон Фрейзер (199,40).

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