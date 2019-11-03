Шорт-трек. Семен Елистратов выиграл на этапе Кубка мира

В Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира по шорт-треку. Россисйкий спортсмен Семен Елистратов одержал победу на дистанции 1 500 метров.

Олимпийский чемпион Сочи пробежал полтора километра за 2 минуты 16,025 секунды. На втором месте Ким Дон Вук из Южной Кореи (2.16,118). Третьим стал еще один россиянин Александр Шульгинов (2.16,138).

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 метров. Победил южнокорейский скороход Хван Дэ Хон (39,729). Третье место у Шаоан Лю из Венгрии (40,006).