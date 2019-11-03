Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию

В Остине продолжается 10 этап Формулы-1 – Гран-при США. Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.

Боттас показал лучшее время на круге 1 минута 32,029 секунды и будет стартовать в главной гонке первым. На втором месте немец Себастьян Феттель из Ferrari/ Третий результат у голландца Макса Ферстаппена из команды Red Bull.

Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso занял 13 место. Главная гонка пройдет в ночь с воскресенья на понедельник.