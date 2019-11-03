Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера "Залив Америка"

В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь. К работам привлечены портовые службы и маломерные суда.

Как сообщалось, информация о взрыве на борту находящегося на рейде танкера поступило в минувшую субботу, 2 ноября, напоминает ТАСС. По версии следствия, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП погибли три члена экипажа. Всего на борту танкера было девять человек, двое из них погибли при взрыве. Еще один моряк утонул на глазах у экипажа, поиски его тела велись в течение всей субботу до наступления темноты.