Дмитрий Медведев: интерес России к сотрудничеству с АСЕАН растет

В преддверии своего визита на саммит АСЕАН в столицу Таиланда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал интервью газете "Бангкок пост", в котором высказал свое мнение по ряду вопросов.

Так, глава российского правительства заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не стремится присоединять к себе новые страны. По его мнению, значительно важнее формирование единого экономического и гуманитарного пространства. Дмитрий Медведев подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в тех или иных форматах только растет, и эта тенденция обусловлена тем, что Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков. "Мы продолжаем расширять сотрудничество практически по всем направлениям, ведем работу по созданию общего финансового рынка, координируем свои действия в борьбе с контрафактом, сотрудничаем в сфере цифровых проектов", — указал он.

Премьер-министр напомнил, что Евразийский экономический союз активно развивает сотрудничество с отдельными странами, в том числе, в формате соглашений о свободной торговле, и первой страной, подписавшей такой договор с ЕАЭС, стал Вьетнам, сообщает ТАСС. Также недавно вступило в силу временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, подписаны соглашения с Сингапуром, ведутся переговоры с Индией, Израилем и Египтом, развиваются отношения и с целым рядом других стран. "Безусловно, мы хотим развивать отношения с таиландскими партнерами, тем более, что в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве ЕАЭС с Королевством Таиланд", — резюмировал Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства предложил использовать на территории Таиланда российские платежные карты "Мир". По его словам, это было бы удобно как приезжающим в Королевство гражданам России, так и бизнесменам из Таиланда, которые работают с российскими партнерами. Дмитрий Медведев подчеркнул, что Таиланд является одним из ведущих торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии, кроме того, россияне очень любят отдыхать в этой стране: только в прошлом году у там побывали около 1,5 миллиона граждан России.

Говоря о переходе на расчеты в национальных валютах, премьер-министр России выразил уверенность в том, что он позитивно скажется на торговле РФ со странами АСЕАН, рост объемов которой замедлился на фоне проблем в мировой экономике и антироссийских санкций, введенных рядом стран, но даже эти негативные факторы не изменили долгосрочный тренд.

Коснулся глава кабинета и сотрудничества в других сферах. Так, по его мнению, стало возможным проведение совместных морских учений России и стран АСЕАН. Говоря о содействии Российской федерации повышению безопасности стран АСЕАН на море, он подчеркнул, что Россия уже занимается решением этих задач. В частности, Дмитрий Медведев напомнил, что корабли ВМФ России ежегодно совершают дружеские заходы в порты Юго-Восточной Азии, уже традиционными стали такие визиты во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию, в прошлом году российские моряки побывали в Камбодже, Мьянме и Брунее, в этом — на Филиппинах.

Говоря об американской концепции так называемого "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что она является серьезным риском для АСЕАН, поскольку может серьезно ослабить позиции Ассоциации, лишить ее статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности. При этом российский премьер подчеркнул, что Россия является евразийской страной и неотъемлемым участником азиатского сообщества как в силу своего географического положения, так и благодаря тесным политическим, экономическим и культурным связям со странами этого крупного региона.