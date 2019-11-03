Шорт-трек. Российская сборная – первая в мешанной эстафете

В американском Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете.

Российская команда, за которую выступали Даниил Ейбог, Виктор Ан, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, победила с результатом 2 минуты 37,585 секунды. На втором месте сборная Китая (2.37,730), третьей стала команда Южной Кореи (2.37,817).

Ранее Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 метров. Семен Елистратов выиграл финальный забег на 1 500 метров.