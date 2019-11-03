Дональд Трамп ждет Владимира Зеленского в Белом доме

В субботу, 2 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый визит в Соединенные Штаты.

Глава американской администрации отметил, что, по его мнению, Зеленский — хороший человек. "Он был избран во время невероятной коррупции на Украине, которая сильно меня беспокоит", — цитирует высказывание Дональда Трампа ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита Владимира Зеленского в США для проведения переговоров с Дональдом Трампом.

Президенты США и Украины встречались в Нью-Йорке 25 сентября в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить американскую столицу, не указав при этом дату возможного визита.