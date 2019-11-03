Состояние Илона Маска резко увеличилось

После того, как компания Илона Маска Tesla по итогам третьего квартала 2019 года зафиксировала прибыль, состояние предпринимателя увеличилось на 2 миллиарда долларов, составив 22,9 миллиарда долларов.

Компания Tesla по итогам третьего квартала текущего года отчиталась о прибыли в размере 342 миллиона долларов, что превысило прогнозы экспертов. За отчетный период общий объем выручки компании составил 6,3 миллиарда долларов. Для сравнения: в прошлом квартале данные по этому показателю равнялись 5,2 миллиарда долларов.

На электронной бирже NASDAQ котировки акций Tesla 31 октября выросли почти на 24 процента, что позволило Илону Маску подняться на две позиции и занять 21-е место в формируемом Forbes списке 400 самых состоятельных людей США.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься разработкой солнечных батарей и энергонакопительных систем, напоминает ТАСС.