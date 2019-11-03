В Храме Христа Спасителя пройдет торжественная литургия в честь восстановления единства РПЦ и западноевропейских приходов

Гости мероприятий в честь воссоединения Русской православной церкви и приходов русской традиции из Западной Европы в субботу примут участие в торжественной литургии в Храме Христа Спасителя. Богослужение возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Делегация из-за рубежа во главе с архиепископом Иоанном Дубнинским прибыла в Москву в пятницу вечером, сообщает телеканал "Россия 24". Тогда же была подписана Патриаршая и Синодальная грамота, которую вручат сегодня во время торжественной службы.

А накануне священники посетили Донской монастырь, Троице-Сергиеву лавру и Московский епархиальный дом. До воссоединения с Москвой западноевропейские приходы русской традиции были в подчинении Стамбульского патриарха. В конце прошлого года он в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат".

По оценке патриарха Кирилла — восстановление единства — это "последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа".