Варламов сыграл на "ноль" и помог "Айлендерс" обыграть "Баффало"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще восемь встреч. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал свою девятую победу подряд, победив в гостях "Баффало Сейбрз" 1:0.

Одним из слагаемых победы "островитян" стала блестящая игра их вратаря Семена Варламова, отразившего все 27 бросков по его воротам. Судьбу встречи решила единственная шайба, заброшенная на шестой минуте.

"Даллас Старз" дома выиграл у "Монреаль Канадиненс" 4:1. Две шайбы в составе победителей забросил Денис Гурьянов, одну – Александр Радулов. Для Дениса это третий и четвертый голы, для Александра — пятый. "Калгари Флеймз" в гостях победил "Коламбус Блю Джекетс" 3:0. "Каролина Хэррикейнс" дома проиграла "Нью-Джерси Дэвилз" 3:5. У проигравшей стороны очко за точный пас набрал Андрей Свечников.

"Флорида Пантерз" выиграла у "Детройт Ред Уингз" 4:0. Евгений Ладонов очков не набрал. Защитник "Филадельфии Флайрез" Иван Проворов забросил шайбу и сделал голевой пас в домашней игре "Торонто Мейпл Ливз". Но это не помогло "летчикам" победить. Ничья 3:3 в основное время, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Торонто". В составе "кленовых листьев" результативной передачей отметился Илья Михеев. "Бостон Брюинз" дома выиграл у "Оттава Сенаторз" 5:2. Игроки "сенаторов" Никита Зайцев и Владислав Наместников результативных действий не совершили. "Сент-Луис Блюз" в гостях одолел "Миннесоту Уайльд" 4:3. Победная шайба была заброшена в овертайме. У "блюзменов" голевой передачей отметился Иван Барбашев.