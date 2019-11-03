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3 ноября 201909:12

Трамп ненавидел Украину, но Зеленский смог его переубедить

Трамп ненавидел Украину, но Зеленский смог его переубедить

Президент США Дональд Трамп до встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским ненавидел Украину. Об этом сообщила газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники в Белом доме. По их информации Трамп был уверен, что на прошедших президентских выборах Украина поддерживала его оппонента, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Однако, ситуацию изменила личная встреча с Зеленским, отмечает телеканал "Россия 24". После неё Трамп назвал коллегу "харизматичным лидером" и отметил позитивное отличие Владимира Зеленского от его предшественника Петра Порошенко

Разговор с президентом Украины стал поводом для демократов начать расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Они пытаются доказать, что в обмен на встречу с Зеленским, американский президент попросил власти в Киеве начать расследование против своего конкурента Джо Байдена.

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