Следствие: резонансное убийство в Москве совершено группой лиц

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина к расследованию совершенного накануне убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата подключились криминалисты центрального аппарата СК.

Следственный комитет РФ квалифицировал преступление как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), и части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). Представитель СК пояснила, что в пункте "Ж" части 2 статьи 105 УК РФ речь идет об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, передает ТАСС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать расследование уголовного дела о резонансном убийстве.

Как сообщалось, в минувшую субботу, 2 ноября, неизвестным в Москве на улице Академика Анохина был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии майор полиции Ибрагим Эльджаркиев. Также жертвой нападавшего стал его брат.

Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН, в 2016 году он возглавил Центр по противодействию экстремизму. Под руководством офицера были раскрыты десятки преступлений, изъяты из криминального оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности, напоминает РИА Новости.