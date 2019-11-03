Российские юниоры уступили канадцам на хоккейном Кубке вызова

Юниорская сборная России по хоккею потерпела поражение от сверстников из команды Канады в стартовом матче группового этапа Кубка вызова для игроков не старше 17 лет. Поединок между юными хоккеистами проходил в канадском городе Свифт-Карент.

Российские юниоры уступили со счетом 3:4 (0:0, 2:3, 1:1). Авторами голов в сборной России стали Матвей Надворный, Алексей Прокопенко и Даниил Лазутин. Это поражение стало для россиян первым на турнире.

По итогам первого матча на Кубке вызова Россия занимает четвертое место в группе "В", имея в своем активе 0 очков. Лидером группы является Канада (3 балла). Еще две команды группы Швеция и Финляндия матчей пока не сыграли и также пока без очков.

В следующем матче хоккеисты из России сыграют с финскими сверстниками. Матч состоится четвертого ноября.