Пожар на складе онлайн-магазина в Жуковском потушен

Крупный пожар этим утром тушили в подмосковном Жуковском. Огонь вспыхнул около 4 часов утра, горел один из складов, где хранились товары онлайн-магазина. Пламя быстро рапространилось по территории и охватило все строение. К 6 утра пожар удалось локализовать, к 8.15 МЧС сообщило о ликвидации горения. Здание выгорело почти полностью, сообщается о частичном обрушении конструкций.

Борьбу с огнем вели 60 пожарных, привлекалось 16 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь пожара составила около 1800 квадратных метров.