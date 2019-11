Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин был нокаутирован в 11-м раунде.

На протяжении боя Ковалеву непросто было найти бреши в обороне мексиканца. Альварес же наоборот действовал более слаженно и, начиная с четвертого раунда, стал наращивать преимущество и раз за разом обходить блок Ковалева.

Кульминация всего поединка произошла в 11-м раунде, когда после серии пропущенных ударов Ковалев пропустил прямой удар в челюсть. После этого россиянин повалился на канаты и рефери зафиксировал победу мексиканского боксера.

Canelo Alvarez knocks out Sergey Kovalev to win his 4th World Championship (Light Heavyweight).

History has been made.#CaneloKovalev pic.twitter.com/QZZkVd3y7U