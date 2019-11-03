Бокс. Ковалеву будет предложено провести бой в России в 2020 году

Федерация бокса России в лице генерального секретаря Умара Кремлева намерена предложить российскому боксеру Сергей Ковалеву провести поединок в России. Функционер из федерации рассчитывает на бой в 2020 году.

"В следующем году мы бы хотели провести бой Ковалева в России, — признается Кремлев, слова которого приводит РИА Новости. – Знаю, что у него достаточно насыщенный график, но мы сделаем такое предложение и будем вести обсуждения такой возможности".

Также Кремлев прокомментировал поражение Ковалева от мексиканца Сауля Альвареса в бое за титул чемпиона мира по версии WBO: "Я расстроен, но это бокс. У Сергея был шанс выиграть, но в боксе нет права на ошибку. Он молодец, а в Альваресе я не увидел чего-то такого… Поединок получился ровным и если бы Сергей не пропустил удар, то нас ждала бы интересная концовка".

Напомним, что Ковалев потерял титул чемпиона Всемирной боксерской организации, когда в 11-м раунде пропустил удар в челюсть и был нокаутирован. Впоследствии оперативная медицинская помощь ему не понадобилась.