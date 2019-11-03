Дмитрий Медведев выступит на инвестиционном саммите АСЕАН

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в воскресенье выступит на деловом инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке. Там же российский премьер проведет ряд двусторонних встреч, а завтра примет участие в работе Восточно-азиатского саммита.

В столицу Таиланда Медведев прилетел накануне. В преддверии визита он дал интервью газете "Бангкок пост".

Премьер-министр отметил рост товарооборота России со странами юго- восточной Азии, несмотря на санкции против Москвы. Он предложил использовать на территории Таиланда платёжные карты "Мир". По словам Медведева, сфера финансов даёт огромный потенциал для развития отношений, передает телеканал "Россия 24".