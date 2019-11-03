Загитова: второе место меня вообще не разочаровало

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не испытывает разочарования после того, как на этапе Гран-при во французском Гренобле заняла вторую строчку. Она призналась, что занятые места для нее сейчас не являются главной мотивацией.

"Для меня это вообще не разочарование. Мне уже говорят, чтобы я не расстраивалась, но с чего я должна расстраиваться? Я не понимаю. Место для меня сейчас вообще не стимул, — приводит слова Загитовой ТАСС. – Я каталась в удовольствие. И осталась очень рада тому, что здесь было много русских болельщиков. Они поддерживали всех, и меня тоже".

Напомним, что по сумме короткой и произвольной программ Загитова получила от судей 216,06 балла. Первое место заняла россиянка Алена Косторная, результат которой составил 236,00 балла. Замкнула тройку американка Мэрайя Белл (212,89).