Глава офиса украинского президента обещал оппоненту после драки "выпить всю кровь"

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан иронично прокомментировал сообщения о драке с главой СБУ Иваном Бакановым. В субботу, 2 ноября, украинский журналист Станислав Речинский сообщил, что Баканов и Богдан подрались в здании офиса украинского лидера Владимира Зеленского. При этом утверждалось, что Богдану выбили зуб и он перестал ходить на работу. Причиной конфликта назывались разногласия в назначении начальника Главного следственного управления СБУ. На своей странице в "Фейсбук" Богдан пообещал Баканову "в следующий раз выпить всю кровь", а о его карьерных перспективах отозвался так: "Будешь кошкам хвосты крутить".

Ранее сообщалось о том, что в Раде нового созыва произошла первая драка. Конфликт возник между представителем "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николаем Скориком и избранником от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко после голосования по проекту постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Инициатором создания этой комиссии стала "Оппозиционная платформа — За жизнь". Однако парламентарии провалили принятие документа — за него проголосовали только 79 человек. В итоге участникам заседания пришлось разнимать сцепившихся Скорика и Тищенко. При этом Тищенко оторвал пуговицу от пиджака Скорика, а тот назвал представителя фракции "Слуга народа" жлобом.