Ковалев: вернусь на ринг гораздо более сильным

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал свое поражение в бое за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе мексиканцу Саулю Альваресу. 36-летний россиянин отдал должное сопернику за полученный опыт.

"Это хороший опыт для меня. Немного оправился от своего предыдущего поединка, но со мной все в порядке, — цитирует Ковалева РИА Новости. – Спасибо за бой и огромное уважение Канело – он творит историю. Я же вернусь на ринг и буду гораздо более сильным".

Ковалев проиграл бой в результате нокаута в 11-м раунде. Как стало известно, к тому моменту российский боксер уступал Альваресу и по очкам: двое судей дали преимущество мексиканцу со счетом 96:94, а третий зафиксировал ничью – 95:95.