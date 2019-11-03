Путин и Медведев поздравили Градского с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России певца и композитора Александра Градского с 70-летием. Глава государства отметил талант и безукоризненный вкус исполнителя, назвал его творчество яркими страницами отечественной эстрады. Поздравительную телеграмму в адрес Градского направил и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер отметил заслуги Градского в воспитании и поддержке молодых исполнителей — музыкант занимается с талантливой молодежью в своем центре "Градский холл".

Градский родился под Челябинском в 1949 году. Перебравшись в Москву, основал одни из первых советских рок-групп "Славяне" и "Скоморохи". Обладатель голоса уникального диапазона — Градскому доступны и оперные арии, написанные для дисканта, и баритональные эстрадные шлягеры. За творческую карьеру написал более 30 альбомов, три оперы и три балета, записал саундтреки к 20 кинокартинам и мультфильмам, голос Градского звучал в культовых картинах: "Романс о влюбленных", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Принцесса и людоед", "Узник замка Иф". Визитной карточкой певца стала песня Александры Пахмутовой "Как молоды мы были" из почти забытого фильма "Моя любовь на третьем курсе".