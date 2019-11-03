Убийство борца с экстремизмом: преступники воспользовались "двойниками"

Вечером 2 ноября на западе Москвы были застрелены начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат. Следователи уже заявили, что преступление носит заказной характер и связано со служебной деятельностью полицейского. По тревоге были подняты все силовые структуры столицы, но по горячим следам задержать наемных убийц не удалось.

Убийство во дворе многоквартирного дома на западе Москвы произошло в субботу вечером. В 18:30 местные жители сообщили в полицию о стрельбе, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, скорая помощь. Но медики оказались бессильны — двое мужчин получили смертельные огнестрельные ранения.

Вскоре выяснилось, что жертвами стали начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед. Их застрелили у входа в подъезд. Момент преступления зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах хорошо видно, как в тихом дворе недалеко от детской площадки паркуется серебристый "Мерседес". Из машины с переднего пассажирского сиденья выходит Ибрагим Эльджаркиев, он не спеша делает несколько шагов, запахивает куртку и ждет, когда водитель аккуратно поставит машину на стоянку. Мимо проходит мужчина с коляской и скрывается в подъезде. Тут же появляется наемный убийца в красной куртке и шапке, он трижды стреляет в майора, а когда тот падает, делает четвертый, контрольный.

Из машины на помощь Ибрагиму выбегает его брат. Преступник открывает огонь по нему, делает три прицельных выстрела и убивает на месте. После этого мужчина в красной куртке убегает.

В машине вместе с полицейским находился и третий человек, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он не пострадал и вызвал скорую помощь. Преступление произошло на глазах местных жителей, которые гуляли на детской площадке. По словам очевидцев, за углом дома убийцу ждали вероятные сообщники.

"Он сел в черную машину, большую, похожую на "Шкоду Рапид". Мне с первого этажа было очень сложно рассмотреть. Он сел, у него был водитель. Он сел в правую дверь. Машина развернулась", — рассказал очевидец преступления.

Всю ночь двор, где произошло убийство, был оцеплен. Работали сотрудники силовых ведомств. К месту происшествия пустили только родственников убитых.

Оперативно-розыскные мероприятия включали в себя и так называемую отработку жилого сектора. Сотрудникам правоохранительных органов требовалось допросить жильцов дома, некоторых потревожили даже ночью, ведь для расследования этого убийства важна каждая деталь, показания очевидцев.

На службу Ибрагим Эльджаркиев пришел в 2004 году. Начинал в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Проделал путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. Позже стал работать в МВД, в 2016 году возглавил республиканский Центр по противодействию экстремизму. Предположительно в Москву Эльджаркиев приехал по личным делам в свободное от службы время.

Брат майора полиции — Ахмед — профессиональный анестезиолог-реаниматолог. По версии следствия, преступник стрелял в Эльджаркиевых из пистолета "Глок". Убийца произвел не менее 10 выстрелов.

"Организована работа следственно-оперативной группы, на месте работает начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Осуществляется осмотр места происшествия, организована работа оперативного состава, принимается комплекс мер, направленных на раскрытие преступления, задержание лица его совершившего", — сообщил Юрий Титров, начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.

В столице объявили планы "Перехват" и "Вулкан", были усилены наряды полиции, а также патрули на объектах транспорта. Сотрудники правоохранительных органов даже нашли предполагаемую иномарку, на которой могли скрыться преступники. Черная БМВ была припаркована в семи километрах от места преступления, недалеко от здания большого московского цирка. Владельцем автомобиля оказался столичный бизнесмен, но вскоре выяснилось, что ни он, ни его машина не имеют отношения к убийству. Скорее всего, преступники использовали так называемые автомобильные номера-двойники.

Задержать киллера и его сообщников по горячим следам не удалось. По факту убийства в Главном следственном управлении Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина к расследованию этого громкого преступления подключились криминалисты центрального аппарата ведомства.

Следователи уже заявили, что убийство было заказным и хорошо продуманным. Киллер, похоже, знал где искать Ибрагима Эльджаркиева. Не исключено, что он долго следил за своей жертвой, изучал его маршрут и распорядок дня. Пока не ясно — планировал ли он стрелять в брата майора полиции или тот стал случайной жертвой. Известно, что раньше на обоих уже совершались покушения. В январе этого года автомобиль Ибрагима Эльджаркиева, за рулем которого также сидел его брат Ахмед, изрешетили неизвестные, тогда ни один из них не пострадал, но погиб охранник полицейского.

"12 января 2019 года, около 18 часов, на федеральной автодороге "Кавказ" неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине "Лада Гранта", совершен обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетии и 27-летний житель г. Назрани. Злоумышленники скрылись с места происшествия", — говорится на сайте МВД.

Как пишут СМИ, после покушения начальник так называемого центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев ездил на бронированном внедорожнике с охраной и якобы был неуязвим. Не исключено, что организаторы преступления специально выжидали момент, когда офицер уедет из Ингушетии, чтобы довести свой замысел до конца. Следствие полагает, что убийство связано с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.

На официальном сайте МВД по республике Ингушетия сказано, что под непосредственным руководством майора полиции и при его личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности. Сегодня в фойе здания МВД Ингушетии в Магасе появилось памятное фото убитого майора Эльджаркиева. У полицейского осталось трое детей.

"Ибрагим Эльджаркиев был настоящим офицером, отличным руководителем и хорошим другом. Его убийство стало потерей для всего личного состава центра по противодействию экстремизму и для МВД по республике Ингушетия. Он был настоящим сыном своего народа и беспринципным борцом с преступностью. И те лица, которые убили Ибрагим Назировича, ответят по всей строгости закона", — заявил Андрей Овада, начальник отдела по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия.

Ибрагим Эльджаркиев был представлен к государственной награде – медали "За отличие в охране общественного порядка". Нетрудно предположить, что высокопоставленный полицейский наверняка имел немало врагов.

"Достойные враги, если они враги, в лицо предъявляют, и если предъявляют, то имеют основания, чтобы что-то предъявлять. Есть достойные враги, а есть шакалы", — сказал родственник полицейского Зяутдин Евлоев.

Сообщается, что преступники, которые минувшим вечером застрелили начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, могли покинуть пределы Москвы. По данным информагентств, следствию удалось отследить мобильные телефоны наемных убийц. На причастность к преступлению отрабатывают 9 человек. Сейчас их разыскивают не только столичные полицейские, но и сотрудники правоохранительных органов из соседних регионов.

Также стало известно, что полицейские предположительно обнаружили машину, на которой скрылись киллеры. Черная "Мазда" с тонированными стеклами была припаркована во дворе дома на улице Анохина, в полутора километрах от места, где накануне преступник застрелил братьев Эльджаркиевых. Любопытно, что на "Мазде" такие же цифры номера, как и на "БМВ", которая сначала вызвала подозрение оперативников. Отличаются буквы и числовое обозначение региона. Мы будем следить за поступающими новостями и обязательно вернемся к этой теме.