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3 ноября 201913:15

Голикова: оптимизацию здравоохранения во многих регионах провели неудачно

Станислав Красильников/ТАСС

Оптимизация системы здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

31 октября президент Владимир Путин провел в Калининградской области заседание Госсовета, на котором обсуждались проблемы здравоохранения в России. Еще в июне, в ходе "Прямой линии" глава государства подчеркнул, что считает главным доступность для граждан первичного звена здравоохранения. Однако 60 процентов россиян качеством медицинских услуг все еще недовольны.

За первичное звено здравоохранения, которым и недовольны в основном россияне, часто отвечают местные власти. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила программе, что "системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов".

Первый зампред правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в регионах проблема не решалась годами. "Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", — сказал он.

На Госсовете Путин указал: гражданам не надо разбираться, какая ступень системы относится к муниципальному ведению, какая – к федеральному. Рядовой человек "исходит из того, что власти должны обеспечить качестве медицинского обслуживания".

Государство работает над решением проблемы, однако стоит помнить – то, что вчера казалось достижением, сегодня часто воспринимается как норма, отметил Путин. "И это на самом деле справедливо", — добавил он.

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