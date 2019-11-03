Фатальная авиакатастрофа во время подготовки к авиашоу попала на видео

Очевидец запечатлел на видео момент крушения самолета, разбившегося в минувшую пятницу, 1 ноября, в городе Стюарт, расположенном в штате Флорида на юго-востоке США.

Как сообщают местные СМИ, турбовинтовой самолет Grumman OV-1D Mohawk разбился в ходе тренировочного полета, проводившегося в рамках подготовки к предстоящему авиашоу. Пилот, находившийся на борту воздушного судна, погиб.

О возможных причинах произошедшего пока не сообщается, расследованием обстоятельств ЧП уже занялись сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте.

Самолет этого типа впервые поднялся в воздух в 1959 году. Подобные машины эксплуатировались армией США в качестве разведывательных и ударных летательных аппаратов вплоть до середины 1990-х годов. Кроме того, некоторое количество самолетов было поставлено на экспорт.