"Арсенал" может сменить Эмери на Моуриньо из-за английского языка

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери в скором времени может покинуть команду. Руководство "канониров" обеспокоено ухудшившимися отношениями испанского специалиста со своими подопечными.

Кроме того, боссов лондонского клуба также беспокоит и языковый барьер между наставником и футболистами, сообщает Спортс.Ru. В сложившейся ситуации кредит доверия к испанскому специалисту сократился до одного-двух ближайших матчей.

В "Арсенале" уже подыскивают замену Эмери. В частности, сообщается, что боссы "пушкарей" рассматривают кандидата с отличным знанием специфики английской премьер-лиги, имеющего большой авторитет и способного донести до игроков свои идеи.

Спортивный директор лондонцев Рауль Санльеи уже встретился с одним из таких. Им является португалец Жозе Моуриньо, впечатливший функционера своими планами относительно "Арсенала". Кроме того, у португальца нет никаких проблем с английским языком.

Сам специалист признает – его прельщает возможность завоевать трофеи с тремя разными клубами Англии. Ранее он возглавлял лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед", который до сих пор и является его предыдущим местом работы. Он покинул пост наставника "МЮ" в конце 2018 года.