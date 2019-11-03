Ковалев госпитализирован после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев госпитализирован после боя против мексиканца Сауля Альвареса. В 11-м раунде 36-летний россиянин был отправлен в нокаут и проиграл чемпионский пояс по версии WBO.

О том, что Ковалев был отправлен в госпиталь, в ходе пресс-конференции рассказала его промоутер Кэти Дува. Как сообщает Чемпионат.Com, с российским боксером все в порядке – в команде Ковалева решили предостеречься и отправить спортсмена на полное обследование.

Напомним, что накануне в Лас-Вегасе Ковалев был отправлен в глубокий нокаут после сильнейшего пропущенного удара в челюсть в исполнении Альвареса. После него боксер из России повалился на канаты и еще некоторое время не мог подняться на ноги.

Для Сергея эта потеря чемпионского пояса стала третьей в карьере. Всего в активе россиянина 34 победы (29 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения.