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3 ноября 201914:05

Зам Богдана прокомментировал новости о драке с Бакановым

Twitter / Донецк 62.ua

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в воскресенье назвал ложными сообщения о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым.

Как написал Тимошенко в Facebook, информация является "выдуманной от начала и до конца". Чиновник посетовал, что в очередной раз украинцы стали жертвой фейка, а "новости" при ходят из источников, не заслуживающих доверия.

 

О схватке высокопоставленных украинских управленцев рассказал журналист Станислав Речинский с подтверждением от шеф-редактора издания "Левый Берег" Сони Кошкиной. Якобы, Богдану выбили зуб. Сам Богдан позднее иронично прокомментировал сообщение о драке и пообещал "выпить всю кровь" Баканову, пишет РИА Новости.

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